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Сегодня, 10:35

Хиддинк объяснил успех сборной России на Евро-2008: «Никаких репрессий»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах успеха на Евро-2008.

— Алексей Березуцкий недавно сказал, что вы создали в команде феноменальную атмосферу. Вы видите причину успеха в этом?

— Я очень ценю слова Алексея. Для достижения высоких результатов необходимо быть прямолинейным в отношениях. Тогда можно стимулировать друг друга, не задумываясь, что что-то может негативно сказаться на результате. Хорошие лидеры не боятся, что рядом с ними будут люди с хорошими идеями! Тогда игроки доверяют руководству и не боятся делать ошибки. Никаких репрессий, — сказал Хиддинк «СЭ».

Сборная России заняла третье место на Евро-2008. Победителем стала Испания, которая в финале обыграла Германию.

Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
Чемпионат Европы по футболу
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