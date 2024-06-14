Хиддинк: «У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в преддверии чемпионата Европы в Германии в разговоре с «СЭ» вспомнил об успехах на Евро-2008.

«У меня отличные воспоминания о 2008 годе, проведенном с высококлассной российской командой, всегда стремившейся играть привлекательно и в атакующем ключе. Я получил огромное удовольствие от общения со всеми игроками и хорошим, преданным персоналом!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Сборная России заняла третье место на Евро-2008. Победителем турнира стала Испания, которая в финале обыграла Германию со счетом 1:0.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В матче-открытия 14 июня сыграют сборные Германии и Шотландии.