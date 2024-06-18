Гюлер признан лучшим игроком матча Турция — Грузия

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер стал лучшим игроком матча против Грузии (3:1) в первом туре группового турнира Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

19-летний футболист вышел в стартовом составе и забил победный гол своей команды на 65-й минуте. На 79-й минуте его заменили на Юсуфа Языджи.

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.