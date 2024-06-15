Гюндоган — о победе над Шотландией: «У меня было хорошее предчувствие перед игрой»

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о матче группового турнира Евро-2024 против Шотландии. Немцы победили в этой встрече со счетом 5:1.

«С самого начала мы играли очень интенсивно и провели невероятно хороший первый тайм. Это было именно то начало, которое нам было нужно. У меня было хорошее предчувствие перед игрой, и, к счастью, это ощущение оказалось верным. Пропущенный нами гол стал для нас хорошим предупреждением не убирать ногу с газа», — приводит пресс-служба УЕФА слова Гюндогана.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 10-ти городах Германии с 14 июня по 14 июля.