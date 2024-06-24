Гюндоган отреагировал на игру сборной Германии против Швейцарии

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган подвел итоги матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы со Швейцарией (1:1).

«Не думаю, что все могло бы сложиться лучше. Было непросто. Мы создавали моменты и смогли забить в концовке, благодаря чему выиграли группу. Необходимо извлечь из этого пользу», — цитирует Гюндогана ZDF.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.