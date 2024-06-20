Гюндоган удивился требованию сборной Венгрии назначить пенальти в матче с Германией на Евро-2024

Сегодня, 10:01
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган удивился тому, что главный тренер сборной Венгрии (2:0) после матча 2-го тура группового турнира заявил, что судьи не назначили пенальти в этой встрече.
«Удивляют эти запросы. Я семь лет отыграл в АПЛ, и там за такие «нарушения» поднимают на смех», — цитирует Гюндогана derbyderbyderby.it.
33-летний хавбек забил гол и отдал результативную передачу в прошедшей встрече.
В заключительном матче группового этапа ЧЕ-2024 сборная Германии сыграет со Швейцарией, а Венгрия встретится с Шотландией. Оба противостояния состоятся 23 июня.
Футболист является игроком «Барселоны». Ранее он выступал за «Манчестер Сити».