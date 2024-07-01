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Сегодня, 10:46

Хабиб посетил матч Испания — Грузия на Евро-2024

Виктория Кравченко
Хабиб Нурмагомедов и Луиш Фигу.
Фото Соцсети
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Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что присутствовал на матче Грузии и Испании (1:4) в 1/8 финала чемпионата Европы. Спортсмен выложил видео с игры, находясь на трибуне.

«Болел за сборную Грузии. Молодцы в любом случае», — написал Хабиб.

Также россиянин выложил снимок с бывшим португальским игроком Луишем Фигу.

Ранее президент и премьер-министр Грузии поблагодарили сборную за игру на Евро-2024.

Грузия впервые в своей истории приняла участие в финальной стадии Евро-2024.

Источник: https://t.me/sportwarehous/532
Луиш Фигу
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Хабиб Нурмагомедов
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