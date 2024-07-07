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Сегодня, 01:55

Чалханоглу: «Сборная Турции провела отличный турнир. Все еще впереди»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в 1/4 финала Евро-2024.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад. Мы провели отличный турнир. Нам всем очень грустно, но мы надеемся, что все еще впереди. К сожалению, сегодня это все. Если нам удалось заставить нашу страну испытать такое волнение, то мы счастливы. В футболе случаются поражения. Наши болельщики аплодировали стоя в конце матча, что является хорошим сигналом», — приводит слова Чалханоглу сайт УЕФА.

30-летний футболист в матче с Нидерландами повторил рекорд турецкого вратаря Рюштю Речбера (9) по количеству игр за сборную Турции на Евро.

Ваут Вегорст. Волевые Нидерланды. Игру с Турцией перевернул выход Вегхорста

Хакан Чалханоглу
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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