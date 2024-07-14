Кейн: «Поражение в финале Евро-2020 было тяжелым, но оно помогает правильно настроиться сейчас»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн сравнил чемпионаты Европы 2020 и 2024 годов.

«Финал Евро-2020 был, конечно, тяжелым. Но поражение позволяет правильно настроиться, особенно игрокам, которые были в той команде. В первую очередь я имею ввиду реакцию в СМИ и всю эту шумиху. А еще [этот опыт] помогает сохранять спокойствие», — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Англии проиграла Италии в серии пенальти (1:1, по пенальти — 2:3). В финале Евро-2024 команда Гарета Саутгейта сыграет с Испанией 14 июля. Начало — в 22.00 мск.