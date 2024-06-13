Кейн: «Сборная Англии постарается переписать историю на Евро»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал статус национальной команды перед чемпионатом Европы 2024 года.

«Я думаю, что мы заслужили право на этот статус благодаря нашим результатам на предыдущих турнирах. Но мы еще не выигрывали Евро, поэтому мы постараемся переписать историю здесь. Это цель, которую мы поставили перед собой, но мы знаем, что впереди нас ждет долгий и трудный путь», — цитирует форварда «Баварии» пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Англия в группе С сыграет со сборными Дании, Сербии и Словении.