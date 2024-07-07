Карпукас считает, что в финал Евро-2024 выйдут сборные Испании и Англии

Хавбек «Локомотива» Артем Карпукас предположил, кто выйдет в финал Евро-2024.

«Мне всегда нравилась сборная Испании и в целом испанский футбол, поэтому болею за эту сборную на чемпионате Европы. Нравится, как эта команда играет тактически. Испания давно далеко не проходила по сетке. Хочется ее похвалить за выступление в этот раз. Кто попадет в финал помимо Испании? Думаю, это будет Англия», — цитирует игрока «Евро Футбол».

Сборная Испании сыграет с Францией в первом полуфинале 9 июля, сборная Англии встретится с Нидерландами во втором полуфинале 10-го числа.