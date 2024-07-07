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Сегодня, 11:07

Хави Симонс заявил, что игра Нидерландов с Турцией была непростой

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с Турцией (2:1). Он заявил, что игра была сложной.

«Напряженная игра, у соперника высокий уровень. Нам удалось одержать победу и пройти дальше, но это не далось нам легко. Необходимо проанализировать сборную Англии, этот матч будет сложным испытанием для нас», — цитирует футболиста Sport.es.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
Хави Симонс
Чемпионат Европы по футболу
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