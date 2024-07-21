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Сегодня, 16:40

Хенесс — о сборной Испании: «Рождается команда, которая будет доминировать в ближайшие годы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс оценил выступление сборной Испании на Евро-2024.

«Я думаю, что рождается команда, которая будет доминировать в мире в ближайшие годы. Проиграть в такой борьбе этой команде — не позор. Испанцы заслуженно выиграли Евро. Нужно признать, что в четвертьфинале мы увидели досрочный финал — Германия против Испании. Это были две лучшие команды турнира. Испанцы, возможно, немного сильнее», — приводит слова Хенесса AS.

Испания 14 июля обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Испанцы в четвертый раз стали чемпионами Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее Испания побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ули Хенесс
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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