Хесус Навас объявил, что завершит карьеру в сборной Испании после Евро-2024

Защитник «Севильи» и сборной Испании Хесус Навас заявил, что закончит карьеру в национальной команде после Евро-2024.

«Мората сообщил, что настал момент говорить мне, потому что это будет моя последняя игра. То, что я после стольких лет по-прежнему нахожусь здесь, показывает, что я хорошо выполнял свою работу. Даже в 38 лет меня все еще воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — цитирует Наваса ESPN.

38-летний испанец провел за сборную 56 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативных передач. Он дебютировал за национальную команду в 2009 году, став чемпионом мира, Европы и победителем Лиги наций.

На Евро-2024 Навас провел два матча — против Албании (1:0) и Франции (2:1).

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.