Хесус Навас — о Ямале: «Если он продолжит в том же духе, то станет великим футболистом»

Защитник сборной Испании Хесус Навас поделился мнением об игре полузащитника команды Ламина Ямаля на Евро-2024.

«Ламин Ямаль играет на невероятно высоком уровне, но я хочу отметить, насколько он скромен. Если он продолжит в том же духе, то станет великим футболистом», — приводит слова Наваса сайт УЕФА.

17-летний Ямаль на Евро-2024 провел за Испанию 6 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

14 июля испанская команда сыграет против сборной Англии в финале турнира. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.