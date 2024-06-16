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Сегодня, 19:03

Хиддинк: «Весь футбольный мир любил этих игроков сборной России»

Зарина Халимхонова
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» отреагировал на сообщения англоязычных пользователей социальной сети X (бывший Twitter) о сборной России.

— В англоязычных соцсетях соскучились по сборной России на Евро. То, что вы построили в 2008 году, запомнили на долгие годы не только в нашей стране.

— Я до сих пор очень горжусь тем составом команды. В то время я был очень горд представлять Россию! Весь футбольный мир любил этих игроков. Они были идеальными представителями современной России! — сказал Хиддинк «СЭ».

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира будут сыграны в десяти немецких городах. Финал пройдет на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Евро-2024
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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