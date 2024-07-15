Хлусевич назвал Бабича лучшим игроком Евро-2024

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от завершившегося в Германии чемпионата Европы по футболу.

«Евро — бомба! Лучший игрок Евро? Я думаю Бабич!», — заявил Хлусевич.

14 июля Испания обыграла Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1 и завоевала трофей в четвертый раз в истории.

Чемпионат Европы по футболу проходил с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Всего в турнире принимали участие 24 сборные. Срджан Бабич был в составе национальной команды Сербии на Евро-2024. Команда Драгана Стойковича заняла последнее место в групповом турнире.