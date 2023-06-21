Холанн забил 56 голов за клуб и сборную в этом сезоне. Это лучший результат среди игроков топ-5 лиг

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн отметился дублем в ворота Кипра (3:1) в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2024.

Для 22-летнего форварда эти голы стали 55-м и 56-м за клуб и сборную в этом сезоне. Норвежец обошел Килиана Мбаппе, в активе которого 54 мяча, и стал самым результативным игроком среди футболистов топ-5 лиг в этом сезоне.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. Нападающий в дебютном сезоне выиграл АПЛ и стал победителем Лиги чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.