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Чемпионат Европы

Сегодня, 16:03

Хорен Байрамян: «Хочу, чтобы сборную Армении возглавил Карпин. С ним мы точно выйдем на Евро-2024»

Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян прокомментировал попадание национальной команды в одну группу отборочного этапа чемпионата Европы-2024 с Турцией. Также соперникам армян стали Хорватия, Уэльс и Латвия.

«Нас уже долгие годы никто не разводил по разным группам, поэтому этого можно было ожидать, — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна. — Мы всегда могли играть с Турцией, если бы попали в одну группу, так что все нормально. Уверен, это будет интересно для всей Армении и всех армян. Матч против сборной Турции — дополнительная мотивация на отборочный раунд чемпионата Европы. Должно быть интересно».

Хавбек «Ростова» также рассказал, кого хочет видеть новым главным тренером сборной Армении.

«Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним мы точно выйдем на Евро-2024», — заявил Байрамян.

Испанец Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера сборной Армении 29 сентября.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Карпин
Хорен Байрамян
Сборная Армении по футболу
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