Сборные Хорватии и Италии сыграют в матче группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Хорватия — Италия можно в матч-центре на нашем сайте.

Прямую трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Италия набрала три очка и занимает второе место в группе В. Хорватия заработала один балл и находится на последнем месте в квартете.