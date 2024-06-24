В понедельник, 24 июня, Хорватия и Италия сыграют в групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями встречи Хорватия — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Итальянцы заработали три очка и располагаются на втором месте в группе В. Сборная Хорватии с одним баллом занимает четвертую строчку в квартете.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео