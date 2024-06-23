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Сегодня, 22:00

Хорватия — Италия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Хорватия сыграет с Италией на чемпионате Европы по футболу 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Майкл Фолоруншо.
Фото Reuters
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Хорватия сыграет с Италией в матче группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Хорватия — Италия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также следить за игрой можно с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

«Скуадра Адзурра» набрала три очка и занимает второе место в группе В. Хорватская сборная заработала один балл и находится на последнем месте в квартете.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
Италия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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