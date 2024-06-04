Хорватия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

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Сборная Хорватии по футболу на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе В с Испанией, Италией и Албанией. Стартуют хорваты в финальной части Евро-2024 матчем против Испании в субботу, 15 июня. Публикуем расписание группового этапа хорватской команды. Время начала — московское.
19.00. Испания — Хорватия
16.00. Хорватия — Албания
22.00. Хорватия — Италия
Следить за расписанием встреч группового этапа можно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».
Ознакомиться с составом сборной Хорватии, а также узнать историю выступлений команды на Евро можно в нашем материале.
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