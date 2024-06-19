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Сегодня, 18:30

Хорватию устроит только победа над Италией для выхода в плей-офф

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Сборной Хорватии нужна только победа над Италией для выхода в плей-офф.
Фото Reuters
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После ничьей в матче группы В между Хорватией и Албанией (2:2) обе команды в последнем туре, скорее всего, устроит только победа. Напомним, что в плей-офф выходят четыре лучшие сборные с третьих мест, но с 2 (и тем более 1) очком вероятность попасть в этот топ-4 минимальна.

С одной стороны, Хорватии выгодно, чтобы Италия завтра не обыграла Испанию — при таком раскладе победа в последнем туре над итальянцами позволит балканцам занять даже не третье, а второе место в группе, поскольку очные встречи — первый критерий при равенстве очков. Правда, есть еще фантастический вариант с победой Албании над Испанией, который может полностью запутать ситуацию в группе.

При победе итальянцев над испанцами Хорватии также нужна только победа в третьем туре — она с большой вероятностью даст им третью позицию в группе и выход в плей-офф. Возможно, успех команды Лучано Спаллетти окажется даже более выгодным для балканцев — ведь тогда Италия гарантирует себе первое место в группе и может дать отдохнуть лидерам или выйти на матч не сильно мотивированной.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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