Хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет

Сборные-хозяйки 40 лет не выигрывают домашние чемпионаты Европы.

С 1980 года, когда чемпионат Европы стал проводиться, как полноценный турнир, а не в формате финала четырех, только один раз страна-хозяйка смогла завоевать трофей.

В 1984 году исторического успеха добилась сборная Франции. После этого хозяева дважды уступали в финале, четырежды в полуфинале и пять раз не выходили из группы. Не смогли нарушить традицию и немцы, которые уступили в дополнительное время сборной Испании.

Результаты хозяев чемпионатов Европы

Год Команда-хозяйка Результат Кому проиграли 1960 Франция 4-е место Чехословакия — 0:2 1964 Испания Победа - 1968 Италия Победа - 1972 Бельгия 3-е место ФРГ — 1:2 1976 Югославия 4-е место Нидерланды — 2:3 (д.в.) 1980 Италия 4-е место Чехословакия — 1:1 (пен. — 8:9) 1984 Франция Победа - 1988 ФРГ 1/2 финала Нидерланды — 1:2 1992 Швеция 1/2 финала Германия — 2:3 1996 Англия 1/2 финала Германия — 1:1 (пен. — 5:6) 2000 Нидерланды 1/2 финала Италия — 0:0 (пен. — 1:3) Бельгия 3-е место в группе Не вышли из группы 2004 Португалия Финал Греция — 0:1 2008 Австрия 3-е место в группе Не вышли из группы Швейцария 4-е место в группе Не вышли из группы 2012 Украина 3-е место в группе Не вышли из группы Польша 4-е место в группе Не вышли из группы 2016 Франция Финал Португалия — 0:1 (д.в.) 2024 Германия 1/4 финала Испания -1:2 (д.в.)

* Без учета турниров, которые проводились в формате финала четырех (1960-1976) и Евро-2020, проходившего во многих странах.