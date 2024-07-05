Хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет

5 июля, 23:53
Сборные-хозяйки 40 лет не выигрывают домашние чемпионаты Европы.
С 1980 года, когда чемпионат Европы стал проводиться, как полноценный турнир, а не в формате финала четырех, только один раз страна-хозяйка смогла завоевать трофей.
В 1984 году исторического успеха добилась сборная Франции. После этого хозяева дважды уступали в финале, четырежды в полуфинале и пять раз не выходили из группы. Не смогли нарушить традицию и немцы, которые уступили в дополнительное время сборной Испании.
Результаты хозяев чемпионатов Европы
|
Год
|
Команда-хозяйка
|
Результат
|
Кому проиграли
|
1960
|
Франция
|
4-е место
|
Чехословакия — 0:2
|
1964
|
Испания
|
Победа
|
-
|
1968
|
Италия
|
Победа
|
-
|
1972
|
Бельгия
|
3-е место
|
ФРГ — 1:2
|
1976
|
Югославия
|
4-е место
|
Нидерланды — 2:3 (д.в.)
|
1980
|
Италия
|
4-е место
|
Чехословакия — 1:1 (пен. — 8:9)
|
1984
|
Франция
|
Победа
|
-
|
1988
|
ФРГ
|
1/2 финала
|
Нидерланды — 1:2
|
1992
|
Швеция
|
1/2 финала
|
Германия — 2:3
|
1996
|
Англия
|
1/2 финала
|
Германия — 1:1 (пен. — 5:6)
|
2000
|
Нидерланды
|
1/2 финала
|
Италия — 0:0 (пен. — 1:3)
|
|
Бельгия
|
3-е место в группе
|
Не вышли из группы
|
2004
|
Португалия
|
Финал
|
Греция — 0:1
|
2008
|
Австрия
|
3-е место в группе
|
Не вышли из группы
|
|
Швейцария
|
4-е место в группе
|
Не вышли из группы
|
2012
|
Украина
|
3-е место в группе
|
Не вышли из группы
|
|
Польша
|
4-е место в группе
|
Не вышли из группы
|
2016
|
Франция
|
Финал
|
Португалия — 0:1 (д.в.)
|
2024
|
Германия
|
1/4 финала
|
Испания -1:2 (д.в.)
* Без учета турниров, которые проводились в формате финала четырех (1960-1976) и Евро-2020, проходившего во многих странах.