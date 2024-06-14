Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:11

Кварацхелия: «Хотим оставить свой след на Евро-2024 и написать новую страницу истории»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024.

«Мы хотим оставить свой след на Евро-2024 и написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда полностью сфокусирована на предстоящем турнире и готова к нему. Вся Грузия ждет нашего дебюта», — цитирует Кварахцелию пресс-служба УЕФА.

Сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Турция (18 июня), Чехия (22 июня) и Португалия (26 июня).

Матч открытия чемпионата Европы пройдет 14 июня. Сборная Германии сыграет с Шотландией. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
Грузия и Португалия сыграют в группе F Евро-2024 с Турцией и Чехией
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
«У Германии проблемы в обороне, но шикарная атака. Сборная обязана быть в финале!» Кураньи — перед стартом Евро-2024
Расписание трансляций Евро 2024: где смотреть церемонию открытия и матч Германия — Шотландия
Лапочкин: «Я убежден, что европейские арбитры — лучшие в мире»
Маттеус: «Германия станет чемпионом Европы! В финале мы победим Францию»
Сербская пресса удивлена тем, что в сборную не взяли Эраковича. Единственный игрок из РПЛ Бабич с Англией останется в запасе
Церемония открытия Евро 2024: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Церемония открытия Евро 2024: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию

Маттеус: «Германия станет чемпионом Европы! В финале мы победим Францию»