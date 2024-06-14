Кварацхелия: «Хотим оставить свой след на Евро-2024 и написать новую страницу истории»

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024.

«Мы хотим оставить свой след на Евро-2024 и написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда полностью сфокусирована на предстоящем турнире и готова к нему. Вся Грузия ждет нашего дебюта», — цитирует Кварахцелию пресс-служба УЕФА.

Сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Турция (18 июня), Чехия (22 июня) и Португалия (26 июня).

Матч открытия чемпионата Европы пройдет 14 июня. Сборная Германии сыграет с Шотландией. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.