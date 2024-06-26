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Сегодня, 03:43

Кварацхелия: «Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Португалии.

«Думаю, неправильно говорить о прошлых матчах. Нужно думать только о Португалии. На Евро-2024 мы заслуживали большего, но таков футбол. Матч с Португалией — наш приоритет. Это будет сложная игра, мы очень мотивированны. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем все. Многие не верили, что мы выйдем на Евро-2024, но мы тут. Сейчас мы думаем о победе, о том, чтобы выйти в плей-офф. Все возможно, даже если шансы составляют 1 процент», — цитирует «РБ Спорт» Кварацхелию.

Матч Грузия — Португалия состоится в среду, 26 июня, в Гельзенкирхене и начнется в 22.00 по мосоковскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hvicha-kvaratsheliya-na-evro-2024-gruziya-zasluzhivala-bol-shego-no-futbol-takov/
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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