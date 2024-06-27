Кварацхелия: «Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков»

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия после победы над Португалией (2:0) в матче Евро-2024 отметил, что это лучший день в жизни грузинских болельщиков.

«Я получил от Роналду футболку. Мы прошли в следующий этап. Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю — никто не верил, что мы это сделаем. Никто не верил, что мы можем победить Португалию, но это то, в чем наша команда сильна. Если есть хотя бы шанс величиной в 1 процент, мы можем его реализовать. И мы это доказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Испании, а соперником Португалии будет Словения.