Кварацхелия: «Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но Грузия показала, что можно победить любого соперника»

Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча против Испании в 1/8 финала Евро-2024.

«Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую. Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

Матч 1/8 финала Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — 22.00 по московскому времени.