Игнатьев: «Я ставлю на испанцев в финале Евро-2024»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от финала Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

«Удача сборной Англии подойдет к концу в этой встрече? Они, наверное, ухватили ее за хвост и будут делать все возможное, чтобы добиться результата. У них на то есть возможности, но при этом я, конечно, ставлю на испанцев. Независимо от того, как они сыграют, я буду говорить о том, что футбол, который они показывают, не только приносит результаты, но и дает возможность с творческой точки зрения посмотреть на игру этих умельцев», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.