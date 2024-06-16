Игнатьев связал высокую результативность стартовых матчей Евро-2024 с ошибками в обороне

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал высокую результативность стартовых матчей Евро-2024.

«Можно связать это, прежде всего, с высоким мастерством игроков. Вторая причина: выбор командной тактики, которая заставляет соперника ошибаться. Ну и, конечно, непростительные ошибки в обороне. Как играли немцы в обороне в матче с Шотландией, то, как действовали их центральные защитники, которые за все отвечают, так никто в первых матчах не играл. Возьмите тех же хорватов. Они играли не хуже испанцев в первом матче. Даже чаще владели мячом, оказывались на чужой половине поля. Возникает вопрос: как они проиграли 0:3? Ну потому что безобразная игра в обороне», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Финальная часть чемпионата Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.