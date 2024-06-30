Акинфеев: «Я следил за Мамардашвили, когда все смеялись над его переходом в «Валенсию»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

«Я, еще когда все смеялись, что его в «Валенсию» взяли, когда он только начал играть, следил за ним. И сейчас, думаю, со мной все согласятся, он выдает один из лучших своих отрезков. Я считаю, что он один из лучших вообще на этом Евро», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет против Испании. Матч состоится 30 июня в Кельне на стадионе «Рейн Энерги».