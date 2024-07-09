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Сегодня, 02:15

Колыванов: «Лучше, чтобы было дополнительное время на Евро»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о возможной отмене дополнительного времени в матчах плей-офф чемпионата Европы, как на Кубке Америки-2024.

«Лучше, чтобы было дополнительное время. Может, на Копа Америка так сделали, потому что футболисты уставали. Травму могут получить. Я считаю, что с дополнительным временем футбол интереснее.

Пенальти — это лотерея? Даже великие промахиваются. Футболисты бьют пенальти на фоне усталости, поэтому их натренировать нельзя. Там пока бежишь, можно свое решение поменять. Здесь многое зависит от психологии», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.

Источник: «Спорт День за Днем»
Игорь Колыванов
Футбол
Евро-2024
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