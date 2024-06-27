Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:54

Колыванов: «Сербии не хватило исполнительского мастерства на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал выступление сборной Сербии на Евро-2024.

«У сербов нет командной игры. Им не хватило исполнительского мастерства, чтобы выйти из группы. Сербия чем-то похожа на Англию. Там тоже собраны высококлассные футболисты, а игры нет. Если брать Евро 2012 , то да, сборная Сербии похожа на Россию. Тогда нам не повезло немного. Начали здорово, а с греками не получилось удачно выступить», — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

Сборная Сербии с двумя очками стала последней в группе С и не вышла в плей-офф.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-serbii-ne-hvatilo-ispolnitel-skogo-masterstva-i-komandnoj-igry-dlya-vy-hoda-iz-gruppy/
Игорь Колыванов
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
Названы минусы нового формата Евро-2024
Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной на Евро-2024
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Гашек: «Главная причина неудачи сборной Чехии в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию»
Мартинес: «Пытались забить, но не получалось, и это придавало Грузии веры в успех»
Кин: «Великий для сборной Грузии вечер»
Постекоглу — о победе Грузии над Португалией: «Все совершенно заслуженно. Сегодня это было потрясающе»
Хвича Кварацхелия обменялся футболками с Криштиану Роналду после матча Евро-2024
Провод: «Чехия не достигла своей цели, не вышла из группы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Педру Нету: «Удача была не на стороне сборной Португалии»