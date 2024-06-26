Колыванов: «В сборной Италии дело не в Спаллетти, честно, дело в футболистах»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал выступление сборной Италии на Евро-2024.

«У итальянцев нет больших звезд, поэтому они так и выглядят. Абсолютно средняя по уровню команда. Да, организована, но, честно скажу, давно не было так, чтобы в Италии не вырастало такого поколения. Поколение испанцев взять, да тех же португальцев, чуть выше среднего уровня, да, хорошие футболисты, не более того, поэтому и играют так.

Дело не в Спаллетти, честно, дело в футболистах. Нет ярких игроков, самобытных, которые бы выделялись на футбольном поле. Так все ровненько, плюс-минус, Италия — абсолютно средняя команда. Даже с хорватами ничего не смогли. Моментов практически не было, за исключением какого-то стандарта и, может быть, углового. Все слишком серенько. Поражение от Швейцарии в 1/8 финала абсолютно не станет сенсацией. Швейцарцы — молодцы, у них хороший костяк. Они одного уровня, давно подтянулись. Швейцария уже постоянно играет на европейских и мировых форумах, поэтом они — равноценная команда», — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова.