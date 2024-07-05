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Сегодня, 10:38

Колыванов: «Португальцы мне нравятся, а в сборной Франции происходит какая-то заварушка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча Франция — Португалия в 1/4 финала Евро-2024.

«Французы на этом Евро вообще разочаровывают, как и англичане. Не сказал бы, что они показывают какой-то суперфутбол, вообще не показывают игру, которую от них ждут. Думаю, при Дешаме они никогда в красивый футбол и не играли. У них индивидуально сильные футболисты, а коллективной игры нет. Какая-то там заварушка происходит.

Мне нравятся португальцы! В хороший футбол играют. Похожи чем-то на испанцев. Просто Роналду почему не может забить — его все время два-три человека держат. Такое ощущение, что, если Роналду у них не забивает, то больше никто забить не может. Хотя и обыгрывают, и моменты создают», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Игра Португалии и Франции в 1/4 финала Евро-2024 состоится в пятницу, 5 июля, и начнется в 22:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Игорь Колыванов
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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