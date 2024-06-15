Игрок сборной Албании побил рекорд Кириченко и забил самый быстрый гол в истории Евро

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

25-летний албанец отличился на 23-й секунде матча против Италии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Байрами побил рекорд бывшего нападающего сборной России Дмитрия Кириченко, который на Евро-2004 поразил ворота Греции на 67-й секунде матча.

Дата Игрок Команды Стадия Матч Время 15.06.2024 Недим Байрами Албания Гр.турнир Италия — 1:0* 0.23 20.06.2004 Дмитрий Кириченко Россия Гр.турнир Греция — 2:1 1.07 23.06.2021 Эмиль Форсберг Швеция Гр.турнир Польша — 3:2 1.22 17.06.2021 Юссуф Поульсен Дания Гр.турнир Бельгия — 1:2 1.39 30.06.2016 Роберт Левандовски Польша 1/8 финала Португалия — 1:1 (пен. — 3:5) 1.40 11.07.2021 Люк Шоу Англия Финал Италия — 1:1 (пен. — 2:3) 1.57 26.06.2016 Робби Брэди Ирландия 1/8 финала Франция — 1:2 2.00 18.06.1988 Сергей Алейников СССР Гр.турнир Англия — 3:1 2.07 26.06.1996 Алан Ширер Англия 1/2 финала Германия — 1:1 (пен. — 5:6) 2.14 12.06.2012 Петр Йирачек Чехия Гр.турнир Греция — 2:1 2.14

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Италия — Албания.