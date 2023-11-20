Игрок сборной Гибралтара обвинил тренера в угрозах и издевательствах

Футболист сборной Гибралтара обвинил тренера команды Хулио Рибаса в угрозах и издевательствах, сообщает Gibraltar Sports News. 18 ноября команда проиграла Франции со счетом 0:14 в матче отбора Евро-2024. Поражение сборной стало самым крупным в истории европейских чемпионатов.

Футболист рассказал, что специалист говорил некоторым игрокам, что не выберет их в сборную из-за лишнего веса.

«Некоторые игроки получают постоянные угрозы от Рибаса... он звонит игрокам и советует им подписать контракт с определенными клубами, чтобы быть приглашенными (в сборную), некоторым игрокам он говорит, что не выберет их, потому что они жирные...» — цитирует Gibraltar Sports News слова футболиста в социальной сети Х.

Имя игрока, обвиняющего тренера, не называется.