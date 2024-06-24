Варгу прооперировали сегодня утром. Об этом сообщил его отец

Игрок сборной Венгрии Барнабаш Варга был прооперирован сегодня утром. Об этом нашим коллегам из Nemzeti Sport сообщил его отец Андраш Варга, живущий в Санкт-Петербурге.

«Операция состоялась. Мы с женой ждем новостей. Пока непонятно, сколько времени он проведет в больнице в Штутгарте. Вся семья пережила трудное время у экрана телевизора, но сейчас нам стало спокойнее», — сказал Варга-старший.

Напомним, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Венгрия (0:1) был прерван на 68-й минуте, когда Варга столкнулся с вратарем соперников Ангусом Ганном. Венгр рухнул на газон, поднял полусогнутые руки и потерял сознание. К футболисту «Ференцвароша» моментально прибежали партнеры. На поле появилась медицинская бригада. Во время оказания помощи Варгу закрыли от посторонних одеялами. В итоге его унесли с поля на носилках, а игра возобновилась через семь минут.

Позднее Федерация футбола Венгрии сообщила, что у футболиста многочисленные переломы костей лица.