Варгу прооперировали сегодня утром. Об этом сообщил его отец

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Игрок сборной Венгрии Барнабаш Варга был прооперирован сегодня утром. Об этом нашим коллегам из Nemzeti Sport сообщил его отец Андраш Варга, живущий в Санкт-Петербурге.
«Операция состоялась. Мы с женой ждем новостей. Пока непонятно, сколько времени он проведет в больнице в Штутгарте. Вся семья пережила трудное время у экрана телевизора, но сейчас нам стало спокойнее», — сказал Варга-старший.
Напомним, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Венгрия (0:1) был прерван на 68-й минуте, когда Варга столкнулся с вратарем соперников Ангусом Ганном. Венгр рухнул на газон, поднял полусогнутые руки и потерял сознание. К футболисту «Ференцвароша» моментально прибежали партнеры. На поле появилась медицинская бригада. Во время оказания помощи Варгу закрыли от посторонних одеялами. В итоге его унесли с поля на носилках, а игра возобновилась через семь минут.
Позднее Федерация футбола Венгрии сообщила, что у футболиста многочисленные переломы костей лица.