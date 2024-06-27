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Сегодня, 19:46

Игроки сборной Германии отдадут большую часть призовых за Евро-2024 на помощь бездомным

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Футболисты сборной Германии значительную часть призовых денег за чемпионат Европы-2024 отдадут благотворительным организациям, которые помогают бездомным, сообщает Bild.

Ранее команда Юлиана Нагельсмана вышла в плей-офф Евро, заняв первое место в группе А. За участие в 1/8 финала ЧЕ-2024 игроки национальной сборной получат по 50 тысяч евро. При этом сумма вознаграждения по мере продвижения на турнире может возрасти. За выход в четвертьфинал каждому игроку полагается дополнительно 100 тысяч, за участие в полуфинале — 150 тысяч, за выход в финал — 250 тысяч, а за победу на первенстве — 400 тысяч.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Германии сыграет с Данией. Матч пройдет 29 июня в Дортмунде.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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