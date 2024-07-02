Игроки сборной Грузии выступили перед болельщиками в Тбилиси

Игроки сборной Грузии во вторник, 2 июля, вернулись на родину из Германии, где принимали участие в чемпионате Европы по футболу.

Спортсмены приехали на площадь Свободы в Тбилиси и выступили на сцене перед болельщиками. Фанаты встретили футболистов громкими овациями.

Как сообщает ТАСС, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила игроков сборной, а также тренерский штаб и представителей федерации футбола орденом Чести.

30 июня Грузия уступила национальной команде Испании (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата Европы и покинула турнир. Грузины впервые участвовали в Евро. В заключительном туре группового турнира сборная Грузии сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 2:0.