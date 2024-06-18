Игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки после разгрома от Румынии

Футболисты сборной Украины попросили главного тренера команды Сергея Реброва покинуть раздевалку после разгромного поражения от Румынии в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024, сообщает Goal.

По информации источника, игроки захотели обсудить сложившуюся ситуацию без участия тренера.

Встреча между командами проходила в понедельник, 17 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Румыния победила Украину со счетом 3:0.

Во втором матче сборная Украины 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.