Игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки после разгрома от Румынии

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Футболисты сборной Украины попросили главного тренера команды Сергея Реброва покинуть раздевалку после разгромного поражения от Румынии в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024, сообщает Goal.
По информации источника, игроки захотели обсудить сложившуюся ситуацию без участия тренера.
Встреча между командами проходила в понедельник, 17 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Румыния победила Украину со счетом 3:0.
Во втором матче сборная Украины 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.
Финальная часть чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир принимают десять немецких городов.