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Сегодня, 13:45

Илич рассказал, кого из игроков Евро-2024 пригласил бы в «Пари НН»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кого из игроков Евро-2024 хотел бы увидеть в своей команде.

— Смотрите ли вы Евро?

— Старался смотреть все игры, но сейчас тяжело — все-таки у нас по две тренировки в день. Матчи Сербии стараюсь не пропускать. У сборной еще есть шансы выйти из группы. Но нужно побеждать Данию. Надеюсь, мы сможем это сделать и попасть в плей-офф.

— Заметили, как в России болеют за Сербию?

— Да. Это понятно, учитывая отношения между странами. В Сербии так же поддерживают Россию. Мы очень близки.

— Если бы у вас была возможность пригласить в «Пари НН» одного игрока, который играет на Евро-2024, кто бы это был?

— Тяжело выбрать одного! Столько крутых игроков! Но я выберу Родри. Можно еще и Мбаппе... Очень много крутых игроков!

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича
Саша Илич
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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