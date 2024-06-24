Илич рассказал, кого из игроков Евро-2024 пригласил бы в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кого из игроков Евро-2024 хотел бы увидеть в своей команде.

— Смотрите ли вы Евро?

— Старался смотреть все игры, но сейчас тяжело — все-таки у нас по две тренировки в день. Матчи Сербии стараюсь не пропускать. У сборной еще есть шансы выйти из группы. Но нужно побеждать Данию. Надеюсь, мы сможем это сделать и попасть в плей-офф.

— Заметили, как в России болеют за Сербию?

— Да. Это понятно, учитывая отношения между странами. В Сербии так же поддерживают Россию. Мы очень близки.

— Если бы у вас была возможность пригласить в «Пари НН» одного игрока, который играет на Евро-2024, кто бы это был?

— Тяжело выбрать одного! Столько крутых игроков! Но я выберу Родри. Можно еще и Мбаппе... Очень много крутых игроков!

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.