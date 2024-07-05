Гюндоган: «В свои 16 Ямаль уже умеет такое, что просто диву даешься»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Испании оценил игру испанского нападающего Ламина Ямаля.

«Его делает особенным то, что он играет на очень, очень высоком уровне уже в свои 16 лет. Настоящее наслаждение смотреть за тем, как он играет, какой взрослый футбол он показывает. Конечно, ему еще предстоит многому научиться. Но в свои 16 он уже умеет такое, что просто диву даешься», — цитирует пресс-служба УЕФА Гюндогана.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.