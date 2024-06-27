Зейтуллаев: «Спаллетти подвергся критике за выбор тактики на последний матч Евро-2024»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Дженоа» Ильяс Зейтуллаев, живущий сейчас в Италии, рассказал, как в Италии относятся к выступлению сборной на Евро-2024.

«Если почитать журналы — например, Corriere, то можно сказать, что итальянцы рады выходу в плей-офф. Однако Спаллетти подвергся критике за выбор тактики на последний матч. Они начали играть в 3-5-2, в оборонительный футбол, и это сказалось на психологическом уровне. А так, зная самого тренера, на ничью он не играл, Италия хотела победить. Задачу они выполнили, из «группы смерти», как ее называет Лучано, вышли. Хорватия, взявшая третье место на чемпионате мира, и Испания — тяжелые соперники.

Вылет от Швейцарии в 1/8 финала, конечно, это может стать большим ударом. Италия — действующий чемпион Европы. Можно сказать, что Швейцария считается для них удобным соперником. Может, итальянцы не те фавориты, которыми считались лет 15-20 назад с Тотти, Дель Пьеро и Вьери, но на этом этапе от них ждут только победы. Кроме того, у них очень сильный тренер», — цитирует «Спорт День за Днем» Зейтуллаева.

Сборная Италии со второго места вышла в 1/8 финала, где сыграет со сборной Швейцарии.