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Чемпионат Европы

27 марта, 23:41

Гол Павара принес Франции победу над Ирландией в отборочном турнире Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная Франции.
Фото AFP
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Сборная Франции в гостях обыграла Ирландию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

На 50-й минуте единственный гол в этой встрече забил защитник французов Бенджамен Павар.

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
27 мар, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:1
Франция

В параллельной встрече группы B Нидерланды переиграли сборную Гибралтара — 3:0. Дублем отметился Натан Аке. Еще один гол на свой счет записал Мемфис Депай. Голландцы с 51-й минуты играли в большинстве после удаления защитника гостей Лиама Уокера.

Для команды Рональда Кумана это первая победа в отборочном турнире Евро-2024. С тремя очками она поднялась на третье место в группе. Гибралтар с 0 очков идет последним.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
27 мар, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
3:0
Гибралтар

Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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