Гол Павара принес Франции победу над Ирландией в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Франции в гостях обыграла Ирландию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:0.

На 50-й минуте единственный гол в этой встрече забил защитник французов Бенджамен Павар.

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.

В параллельной встрече группы B Нидерланды переиграли сборную Гибралтара — 3:0. Дублем отметился Натан Аке. Еще один гол на свой счет записал Мемфис Депай. Голландцы с 51-й минуты играли в большинстве после удаления защитника гостей Лиама Уокера.

Для команды Рональда Кумана это первая победа в отборочном турнире Евро-2024. С тремя очками она поднялась на третье место в группе. Гибралтар с 0 очков идет последним.