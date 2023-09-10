Нидерланды на выезде обыграли Ирландию в отборе Евро-2024

Сборная Нидерландов в гостях одержала победу над Ирландией в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 2:1.

Счет на 5-й минуте с пенальти открыл форвард хозяев Адам Ида. 14 минут спустя равенство восстановил Коди Гакпо, также реализовавший одиннадцатиметровый.

Победу команде Роналда Кумана принес гол Вута Вегхорста на 56-й минуте.

Сборная Нидерландов набрала 9 очков в 4 матчах и занимает второе место в группе B. Ирландия с 3 баллами идет на предпоследней строчке после 5 игр.

В следующем матче Нидерланды дома сыграют со сборной Франции, а Ирландия на своем поле примет Грецию. Обе игры пройдут 13 октября.

В параллельном матче группы B сборная Греции на своем поле разгромила Гибралтар — 5:0. Дублем отметились защитник Константинос Мавропанос и форвард Гиоргос Масурас. Еще один мяч на счету Димитриоса Пелкоса.

Греция с 9 очками идет на третьем месте в группе, уступая Нидерландам по дополнительным показателям. Гибралтар еще не набрал очков и замыкает таблицу.