Ирландия сыграет с Нидерландами в матче отбора Евро-2024 10 сентября

Сборная Ирландии сыграет с командой Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе В 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке. Формальные события и статистика матча Ирландия — Нидерланды будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало телеэфира в 21.35 мск.

С 7 по 12 сентября состоятся игры отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Расписание и трансляции матчей смотрите на нашем сайте «СЭ».

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