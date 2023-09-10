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Сегодня, 20:15

Ирландия — Нидерланды: смотреть трансляцию матча отбора Евро-2024

Ирландия сыграет с Нидерландами в матче отбора Евро-2024 10 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк, сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press
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Сборная Ирландии сыграет с командой Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе В 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке. Формальные события и статистика матча Ирландия — Нидерланды будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало телеэфира в 21.35 мск.

С 7 по 12 сентября состоятся игры отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Расписание и трансляции матчей смотрите на нашем сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы, календарь, статистика, команды и новости.

Футбол
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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