Сборные Испании и Англии сыграют в финале Евро-2024 в воскресенье, 14 июля. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата Европы. Ключевые события встречи Испания — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды провели восемь игр. Англичане победили пять раз, испанцы были сильнее дважды, еще одна встреча завершилась вничью.

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