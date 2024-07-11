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Сегодня, 22:00

Испания — Англия: когда финал чемпионата Европы 2024 и кто покажет трансляцию игры в России

Сборные Испании сыграет с Англией в финале чемпионата Европы 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press
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Сборные Испании и Англии сыграют в финале Евро-2024 в воскресенье, 14 июля. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата Европы. Ключевые события встречи Испания — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В истории очных противостояний команды провели восемь игр. Англичане победили пять раз, испанцы были сильнее дважды, еще одна встреча завершилась вничью.

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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