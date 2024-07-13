Ташуев — о финале Евро-2024: «Англия, как обычно, будет искать ошибку соперника»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

— Испанцы играют в своем стиле. У них очень мощная атакующая группа в атаке. Главное, чтобы у них было пространство на поле. Англия, как обычно, постарается дождаться ошибки соперника. Многие говорят, что команда Саутгейта сумела чего-то достичь на этом Евро. Но вы посмотрите на их сетку плей-офф и на сетку Испании.

У коллектива Луиса де ла Фуэнте были Франция, Германия, Бельгия, Португалия. А во второй части вылетели итальянцы и остались одни Нидерланды. У Англии сетка слабее, чем у Испании. Англии подфартило в этом случае. Они с трудом обыграли Словакию и Швейцарию. Наконец-то добрались до Испании. Надо делать две равные сетки, чтобы такое не происходило, — сказал Ташуев «СЭ».

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.